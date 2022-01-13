المؤتمر السوداني: الغاء المليونيات سيخلق حالة من الإرباك والارهاق للانقلابيين





اعتبر القيادي بحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين أن مسألة الغاء المليونيات عقب الاعلان عنها سيخلق حالة من الارباك والارهاق للسلطة الانقلابية وقال صلاح الدين لـ(الجريدة): عند كل تظاهرة او موكب نشهد استعدادات مكثفة من انتشار أمني واغلاق للجسور الرئيسة، الأمر الذي يتطلب تكتيكات جديدة من أجل ارهاق الآلة القمعية ووصف خطوة الغاء المليونية التي قامت بها أمس لجان المقاومة بالموفقة وأن نتائج ذلك واضحة في صفوف الانقلابيين.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة