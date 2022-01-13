قائد صقور الجديان .. صلاح نمر: سنتعامل مع كل مباراة على حدة





كشف كابتن المنتخب الوطني صلاح نمر في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب مباراة المنتخب أمام غينيا أمس الأول، متحدثاً عن اللقاء عدنا للمشاركة في كأس الأمم الافريقية بالكاميرون بعد غياب طويل امتد لعشر سنوات، واضاف نحن جاهزون لتقديم مستويات طيبة وتحقيق نتائج ايجابية، مبيناً ان لكل مباراة ظروفها الخاصة والمعقدة فنياً، وقال: نمر سنتعامل مع المباريات المقبلة خاصة أمام نيجيريا حسب توجيهات الجهاز الفني وسنأخذ كل مباراة على حدة، واختتم تصريحاته الصحفية بقولة نحن واثقون من قُدرتنا على تقديم ما يقنع محبي الكرة الأفريقية عموماً والسودانية خصوصاً، متمنياً أن تكون المواجهة المقبلة فاتحة خير لحصد أول 3 نقاط في الكان.

صحيفة الصيحة