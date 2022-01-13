المقاومة: مليونية اليوم تتجه نحو القصر وتنتهي عند الخامسة





كشف المكتب الميداني لتنسيقيات لجان مقاومة بولاية الخرطوم عن مسارات مليونية اليوم، وقال المكتب في توضيح صحفي بأن وجهة المليونية ستكون إلى القصر الجمهوري، وحدد المكتب نقاط التجمع لمدينة الخرطوم في باشدار الساعة 11 صباحاً، لكل من تنسيقية وسط، جنوب الحزام، الكلاكلات، جنوب الخرطوم وجزء من تنسيقية شرق، وأبو حمامة الساعة 11 صباحاً، لكل من الخرطوم غرب ومن ثم التوجه صوب باشدار، ومحطة حجازي والقرشي 11 ونصف صباحاً، لكل من تنسيقية الخرطوم شرق.

وحدد المكتب نقاط تجمع مواكب مدينة أم درمان المتجهة للقصر عبر كبري السلاح الطبي، بأن تتجمع أحياء الأربعين والفيل والموردة والعرضة في سنادة وشارع الفيل الساعة 12 صباحاً، وأن تتجمع تنسيقية لجان مقاومة كرري في ثلاث نقاط، هي: (المهداوي الساعة 11 ص وشقلبان والرومي الساعة 10 ص) وتتجمع مواكب أمبدة في الصهاريج وود البشير الساعة 11 ص، وتتحرك المواكب الساعة الواحدة صوب القصر الجمهوري.

نقاط تجمع أم درمان القديمة في استوب الدومة الساعة ١٢ واستوب ود أرو الساعة 12 واستوب مكي ١٢:٢٠ نقطة تلاقي مواكب القديمة ومنها يتجه الموكب نحو القصر الجمهوري، أما أم درمان جنوب، فستلتقي في محطة سراج الساعة 12:00 نهاراً.

نقاط تجمع لجان أحياء بحري المتجهة نحو القصر عبر كبري كوبر، تلتقي في المؤسسة، التي هي نقطة التقاء جميع المواكب، بالاضافة إلى لفة جنوب التجمع الساعة 12 ظهراً والتحرك الساعة 12:30 ظهراً.

وفي نقاط تجمع شرق النيل، تتحرك المواكب من داخل الأحياء ونقاط تجمع المواكب هي صينية شرق النيل ومحطة 13 وتتحرك عبر كبري المنشية نحو القصر، ونوهت إلى أنه في حالة إغلاق كبري المنشية، فإن نقطة التجمع تتحول الى شروني في تمام الساعة 12، ودعت لجان المقاومة إلى أن تترك المسارات الداخلية للجان الميدانية، مع ضرورة التتريس بمتاريس قوية وكبيرة في أغلب الشوارع الرئيسية والفرعية شرقاً وغرباً وشمالاً لحماية المواكب، وحددت لجان المقاومة بأن ينتهي الموكب الساعة الخامسة مساء.

الخرطوم: حافظ كبير

صحيفة الجريدة