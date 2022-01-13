محمود عبد العزيز .. سكت الرباب!!





المهندس الموزع الموسيقي الروسي ميخائيل..الذي يوزع لأكبر الفنانين في روسيا سجل شهادة بحق محمود عندما استمع لأغنية (خلي العيش حرام)، بحسب د. الفاتح حسين، حيث قال (أول مرة أسمع صوتاً موزوناً كما الآلة الموسيقية) وتمنى أن لا يسكت.. ود. الفاتح شارك في مسيرة محمود من خلال البوم (سكت الرباب) الذي تم تسجيله بروسيا من ألحانه وتوزيعه والأغنية التي حملت اسم الألبوم كلمات د. وجدي كامل. وقال الفاتح إن محمود يتميز بهبة من هبات الله وهي الصوت حيث له شكل أداء ممتاز ومتفرد. وقال إنه من خلال تجربته معه أدهش الروس وكان كبير دهشتهم لأنه لم يدرس الموسيقى.

صحيفة الصيحة