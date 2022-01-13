توقعات بزيادة مهولة وندرة في السلع





توقع عدد من تجار السلع بالخرطوم حدوث زيادة وندرة في السلع حال استمرار مشاكل الاستيراد وإغلاق الطرق الاستراتيجية ما قد يؤثر على كافة السلع المستوردة.

وأكد تاجر جملة بسوق بحري عيسى الحسن في حديثه لـ(السوداني) زيادة مهولة في الأسعار بسبب تضرر الموردين من التكاليف وإغلاق الطرق الاستراتيجية ، مشيرًا إلى أن طريق الشرق أصبح منبوذًا من قبل المستوردين والشركات الأجنبية ويعاني من ضعف الحركة التجارية، وقال إن بعض العمال فقدوا وظائفهم بالميناء، وأوضح اتجاه معظم الموردين للاستيراد من القاهرة وإغلاق الطرق ربما يؤدي لارتفاع في الأسعار، مبينًا أن أسعار السلع حاليًا في حالة استقرار نتيجة الركود والكساد، مبينًا أن سعر جوال السكر(50) كيلو (١٥،٥) ألف جنيه.

وقال تاجر جملة بالخرطوم الطيب طلب إن هنالك مشاكل كثيرة في الاستيراد مما يؤثر سلبًا خلال الفترة المقبلة، متوقعًا حدوث ندرة في السلع المستوردة وزيادة أسعار، وأوضح أن السوق يعاني حاليًا من استمرار الركود ومنها ستبدأ زيادة في الأسعار نتيجة لارتفاع الدولار، وقال إن الموردين يعانون من ارتفاع تكاليف الاستيراد وإغلاق الطرق التي من خلالها يتم دخول السلع، وطالب أهالي الشمال بالتعبير عن مطالبهم وحقوقهم بعيدًا عن إغلاق الطريق، مبينًا أن سعر السكر المستورد عبوة(50) كيلو (15٫5) ألف جنيه أما سعر لبن كابو عبوة(2) كيلو وربع (6) آلاف جنيه.

وتوقع تاجر سلع تجزئة بأمدرمان طه إدريس حدوث زيادة في الأسعار بسبب مشاكل الاستيراد بالميناء، ولفت إلى أن ارتفاع الدولار سينعكس على كافة أصناف السلع المستوردة والمواد الخام، مبينًا أن سعر باكت دقيق سيقا(300) جنيه للكيلو أما سعر علبه الصلصة الكبيرة(800) جنيه وسعر الظرف (180) جنيهًا أما سعر زيت صباح عبوة(1) لتر (1000) جنيه.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة الصيحة