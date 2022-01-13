تعطُّل خدمة تطبيق (بنكك) الإلكتروني للمرة الثانية





فُوجئ عُملاء بنك الخرطوم بتعطُّل خدمة تطبيق (بنكك) الإلكتروني الخاص بالمُعاملات المالية والتحويلات، منذ الصباح للمرة الثانية خلال أسبوعين، دون صدور أيِّ توضيحات من البنك.

في وقتٍ، شكا فيه تجار ورجال أعمال ومواطنون من تعطُّل الكثير من تعاملاتهم، لعدم تمكنهم من إجراء إي عمليات تحويل أو أي من عمليات سداد الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وطالب المواطنون، إدارة بنك الخرطوم بمعالجة المشكلات التي يُعانيها بنك الخرطوم، خاصةً وأنّ خدمة بنكك أصبح يعتمد عليها قطاعٌ واسعٌ من التجار والمتعاملون خلال الفترة الأخيرة، ونوّهوا إلى أن تكرار توقف الخدمة يتسبب في هجرة البعض للبنوك الأخرى مما يؤدي إلى فقدان البنك للكثير من العُملاء.

الخرطوم: الطيب علي

صحيفة السوداني