السودان والسعودية يتفقان على تنشيط مشروع التنقيب عن المعادن بالبحر الاحمر





إلتقى وزير المعادن، محمد بشير ابو نمو، بنظيره وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن ابراهيم الخّريف، على هامش مشاركته بمؤتمر التعدين العالمي بالرياض.

وبحث الوزيران خلال اللقاء مستقبل العلاقات السودانية – السعودية، وفرص التعاون بين الوزارتين فى مجالات التعاون التقني وتبادل الخبرات، كما تناول اللقاء باهتمام بالغ من الطرفين مستقبل المشروع المشترك بين البلدين عن التنقيب عن الثروات المعدنية فى البحر الاحمر، والمعروف بمشروع “اطلانطس”.

ووجه الوزيران ضباط الاتصال من الطرفين بتحريك الملف وعمل التنسيق اللازم للاعداد لعقد الاجتماع الوزارى القادم فى أقرب فرصة ممكنة، وذلك لمناقشة القضايا العالقة وعمل خطة مشتركة لتنشيط هذا المشروع الضخم.

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