سماسرة العملة يتوقعون زيادة في الأسعار





ارجع متعاملون ارتفاع اسعار العملات الأجنبية خلال هذه الأيام إلى زيادة الطلب وضعف المعروض إلى جانب اتجاه بعض المغتربين إلى التحويل عبر الأسواق الموازية للعملات عوضًا عن القنوات الرسمية فضلًا عن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذى تعيشه البلاد.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ السوداني فإن سعر الدولار سجل خلال تعاملات الأربعاء انخفاضًا طفيفًا عن أمس الأول الثلاثاء إذ بلغ 455 جنيها من 456 و457 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 121 جنيها والدرهم الإماراتي 124 جنيها كما سجل سعر اليورو 552 جنيها.

وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه حال استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

ََورجح مصدرون انعكاس توقف صادر الذهب على الأسواق الموازية للعملات والمساهمة فى ارتفاع أسعارها خاصة وأن الذهب يمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبي لخزينة الدولة.

وحذروا من ضياع ملايين الدولارات على خزينة السودان بعد توقف صادر الذهب إلى الخارج جراء اشتراطات منشور لبنك السودان المركزي ضمن سياساته للعام 2022م.

الخرطوم:الطيب علي

صحيفة السوداني