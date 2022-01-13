“كاف” ينشر بياناً بشأن مباراة تونس ومالي





بجمع كلّ التقارير اللازمة من المسؤولين.

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا حول الأحداث التي رافقت مباراة المنتخب التونسي ونظيره المالي.

وذكر بيان الكاف، الخميس، أنّ الاتحاد يقوم الآن بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة وإرسال هذه المستندات إلى الهيئات المختصة مؤكدا أنه في هذه المرحلة ليس بإمكان الهيكل الرياضي القاري الإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تشير الهيئات المسؤولة إلى الخطوات التالية.

وذكر بيان الكاف أن الاتحاد يقوم الآن بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة وإرسال هذه المستندات إلى الهيئات المختصة.

وأكّد أنّه في هذه المرحلة ليس بإمكان الهيكل الرياضي القاري الإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تشير الهيئات المسؤولة إلى الخطوات التالية.

باج نيوز