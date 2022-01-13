الشاعر : سنعلق عضوية نادي الهلال حال تكوين مفوضية الشباب و الرياضة للجنة تسيير





عقد معتز محمد لطيف (الشاعر) ؛ نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة القانونية و شؤون

الأعضاء – اجتماعا مع حنان حاكم؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم اليوم الخميس بحضور سيف الدين الطيب عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، و محمد سيد احمد سر الختم نائب رئيس نادي المريخ.

و بحث الاجتماع عدد من القضايا القانونية الراهنة حيث قدم معتز شرح حول وضعية مجلس إدارة نادي المريخ؛ مؤكداً أن المجلس المعتمد لدى الاتحاد السودانى لكرة القدم، هو المجلس الذي يترأسه حازم مصطفى.

و أشار إلى مغبة إصدار قرار بتعيين لجنة تسيير لنادي الهلال من قبل مفوضية الشباب و الرياضة مؤكداً عدم اختصاصها بإلغاء قرارات الاتحاد السودانى لكرة القدم مشيراً إلى أن الاتحاد سيقوم بتعليق عضوية نادي الهلال حال صدور قرار مماثل.

و حذر الشاعر من التدخل في شؤون أعضاء الاتحاد السوداني لكرة القدم مبيناً أن ذلك يترتب عليه تجميد عضوية أي عضو (اتحاد او نادي) لا يتقيد بموجهات النظام الأساسي للاتحاد و قرارات مجلس إدارته.

باج نيوز