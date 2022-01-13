شكوك حول مشاركة”الغربال” أمام نيجيريا





أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز”، أنّ لاعب المنتخب السوداني محمد عبد الرحمن شكا من إصابة في قدمه اليمني.

وأشارت المصادر الخاصة لـ”باج نيوز”، إلى أنّ اللاعب خضع إلى تمارين تأهيل في الساعات الماضية، ومن المتوقّع أنّ يغيب عن تدريب اليوم.

وسيخضع اللاعب الشهير بـ”الغربال” إلى فحوصاتٍ جديدةٍ، الجمعة، للتأكّد من سلامته.

ويتأهب منتخب”صقور الجديان” إلى خوض مباراته الثانية أمام نيجيريا في أمم إفريقيا، السبت.

وكان المنتخب السودان قد تعادل في الجولة الأولى بأمم إفريقيا أمام غينيا بيساو.

باج نيوز