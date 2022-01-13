إثيوبيا تعلن بدء إنتاج الطاقة من سد النهضة قريباً





أعلنت إثيوبيا، البدء قريباً في إنتاج الطاقة من سد النهضة، الذي لا يزال محل خلاف مع دولتي مصر والسودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، إن بلاده ستبدأ قريباً في إنتاج الطاقة من سد النهضة، داعياً السودان إلى الاحتفال بهذا الحدث لأنه المستفيد الأكثر، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضاف: إن إنتاج الطاقة من سد النهضة لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية (مصر وإثيوبيا والسودان) بشأن القضايا العالقة، مؤكداً أن المفاوضات ستتواصل للتوصل إلى حل مربح للجميع.

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