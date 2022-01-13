رئيس مجلس السيادة القائد للعام للقوات المسلحة يؤدي صلاة الجنازة على شهيد الشرطة





أدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يرافقه رئيس هيئة الاركان بالانابة ونوابه وقادة قوات الشرطة، أدى مساء اليوم بمسجد القوات المسلحة، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العميد شرطة علي بريمة حماد التابع لقوات الاحتياطي المركزي والذي إستشهد اثر تلقيه طعنات متفرقة اثناء أداء واجبه الوطني في تأمين تظاهرات اليوم.

الخرطوم في ١٣-١-٢٠٢١

* إعلام مجلس السيادة الانتقالي*