سياسية

عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 14 يناير 2022

2022/01/14
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صحف الرياضة

الانتباهة

شهيد وعشرات الإصابات بـ”الرصاص” في مليونية 13 يناير

التعليم العالي: تأخر نتيجة القبول بسبب إغلاق الكباري

مجلس الأمن يدعم إجراء مفاوضات”غير مباشرة” لحلّ الأزمة بالبلاد

تنقلات جديدة في الشرطة

جبريل إبرهيم: خانني التعبير بوصف احتجاجات الشمالية بـ”دوشة”

السوداني

فولكر لـ”مجلس الأمن”: نعمل على إيقاف انزلاق السودان نحو الفوضى

تظاهرات حاشدة بالخرطوم ومقتل ضابط ومتظاهر وإصابة العشرات

مدير الشرطة: القبض على متهم بقتل العميد بريمة وملاحقة 3 آخرين

تعطّل خدمة تطبيق”بنكك” الإلكتروني للمرة الثانية

مستشار البرهان: لا يمكن السماح باستمرار الفوضى وتمزيق البلاد

الصيحة

الجيش يحبط دخول أسلحة ومخدّرات مهرّبة من إثيوبيا

مقتل عميد ومتظاهر..والشرطة تستخدم الغاز المدّمع لتفريق المحتجين

فولكر:”العملية السياسية” قد لا تنتهي بحلول مثالية

قرار بحصر المعدّنين بنهر النيل

2022/01/14
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