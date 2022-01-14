سياسية
عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 14 يناير 2022
الانتباهة
شهيد وعشرات الإصابات بـ”الرصاص” في مليونية 13 يناير
التعليم العالي: تأخر نتيجة القبول بسبب إغلاق الكباري
مجلس الأمن يدعم إجراء مفاوضات”غير مباشرة” لحلّ الأزمة بالبلاد
تنقلات جديدة في الشرطة
جبريل إبرهيم: خانني التعبير بوصف احتجاجات الشمالية بـ”دوشة”
السوداني
فولكر لـ”مجلس الأمن”: نعمل على إيقاف انزلاق السودان نحو الفوضى
تظاهرات حاشدة بالخرطوم ومقتل ضابط ومتظاهر وإصابة العشرات
مدير الشرطة: القبض على متهم بقتل العميد بريمة وملاحقة 3 آخرين
تعطّل خدمة تطبيق”بنكك” الإلكتروني للمرة الثانية
مستشار البرهان: لا يمكن السماح باستمرار الفوضى وتمزيق البلاد
الصيحة
الجيش يحبط دخول أسلحة ومخدّرات مهرّبة من إثيوبيا
مقتل عميد ومتظاهر..والشرطة تستخدم الغاز المدّمع لتفريق المحتجين
فولكر:”العملية السياسية” قد لا تنتهي بحلول مثالية
قرار بحصر المعدّنين بنهر النيل