أصحاب المخابز: رفع الدعم عن الدقيق أقرّ في أبريل ووقعّه حمدوك





أفادت صحيفة الصيحة الصادرة، الجمعة، أنّ الحكومة ماضية في قرارها الذي اتّخذته بوقف توزيع الدقيق المدعوم للمخابز.

وأكّدت وفق مصادرها استمرارية الحكومة في استيراد لقمح والسلع الاستراتيجية من الخارج والشراء من المطاحن الوطنية.

وأوضح أنّ المالية لا تستطيع التباطؤ في توفير الدقيق وتجتهد في توفير الأموال اللازمة لأنّ معيشة المواطن تمثّل أولوية.

وأبانت وفق المصدر أنّ الأوضاع السياسية كان لها انعكاساتها الواضحة على الوضع الاقتصادي.

وقال” العمل يجري الآن بالمباصرة”.

وأقرّ بأنّ الدقيق المدعوم الذي تمّ استيراده سابقًا غير مطابق للمواصفات.

وأضاف” حال تمّ الاستمرار فيه فإنّه سيخلّف نتائج كارثية وصحية على المواطن”.

وأوضح أنّ حصص الدقيق التي تسلّمتها المالية من أمريكا هي آخر الحصص المدعومة.

وفي السياق، أكّد عضو تجمّع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم عصام عكاشة، أنّ قرار رفع الدعم عن الدقيق أقرّته الحكومة منذ أبريل الماضي ووقّع عليه رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك وتمّ إرجاء الإعلان عنه آنذاك لحدوث زيادات في المشتقات البترولية وقيام تظاهرات مناوئة للزيادة.