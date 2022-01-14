أمم أفريقيا: السنغال تتحدى غينيا في صراع الصدارة





تستكمل الجمعة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا، بمواجهتين في المجموعة الثانية، حيث يواجه السنغال منتخب غينيا على صدارة المجموعة، بينما يلعب مالاوي وزيمبابوي في فرصة التعويض بعد خسارتهما الجولة الماضية.

يلتقي وصيف المجموعة الثانية بثلاث نقاط مع المتصدر غينيا بفارق الأهداف.

ويسعى “أسود الترانيغا” إلى حسم التأهل مبكراً، وتحقيق الانتصار الثاني له في دور المجموعات، والانفراد بالصدارة، بعدما فاز في الجولة الأولى على زيمبابوي في الدقيقة 95، بهدف سجله ساديو ماني من ضربة جزاء.

بينما يحاول منتخب غينيا هو الآخر تحقيق نتيجة إيجابية، أمام “أسود التيرانغا” لمواصلة المنافسة على التأهل للدور الـ16 من البطولة، بعدما انتصر في الجولة الأولى على مالاوي 1-0.

وتحدث المدرب السنغالي، أليو سيسيه وفق موقع رياضة 24 عن مواجهة “أسود الترانيغا” أمام غينيا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية فى دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وأكد سيسيه خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة السنغال وغينيا، بأن مواجهة غينيا هي بمثابة مباراة ديربي بين منتخبين جارين، مشيراً إلى أن اللقاء سيكون مفتوحاً على احتمالات عديدة.

وقال سيسيه: “لا أريد الحديث عن مباراة خاصة فهي مباراة أخرى لنا، وسنخوضها بهدف الفوز لا غير”.

وفي المواجهة الأخيرة يسعى مالاوى وزيمبابوي إلى تعويض الهزيمة، حيث تعرض الاول إلى خسارة أمام منتخب غينيا في الجولة الماضية، في المباراة التي انتهت 1-0، وهو نفس ماحدث ما زيمبابوي، عندما فاز السنغال عليهم بهدف مالي في الدقيقة الاخيرة.

وسيقاتل كل فريق للفوز بالمباراة باعتبارها المواجهة الأسهل أو الحاسمة للفوز، في انتظار صعود أي منهما كأفضل ثوالث في المجموعات.

كوش نيوز