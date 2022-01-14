سوق الذهب .. شُح في الكاش والجرام التركي يشهد ارتفاعاً





كشفت جولة في أسواق الذهب والمجوهرات، عن تراجع كبير في القوة الشرائية والمبيعات. وأكد التاجر محمود علي حسين من مجوهرات العقد الفريد بسوق سعد قشرة عن زيادة كبيرة في الذهب التركي حيث بلغ سعر الجرام ٣٠ ألف جنيه، وبلغ سعر الشراء ما بين ٢٨ – ٢٩ ألف جنيه والبيع ما بين ٢٢٥٠٠ – ٢٣ ألف جنيه لجرام الذهب باختلاف نوعيته،

وشكا من تراجع المبيعات في ظل الظروف الراهنة التي تواجه البلاد من استمرار المظاهرات، وقال إن عملهم انحصر في الفترة الصباحية فقط، مبينا أن الصاغة وأصحاب المحلات التجارية يغلقون محلاتهم غالب أيام الأسبوع مما أدى إلى تراجع الأرباح، وكشف وفق صحيفة الصيحة عن ازمة في توفر الكاش وشُح المبالغ المالية المتداولة ما بين التجار والزبائن في عمليات البيع والشراء، بحانب مواجهة إشكالات متعددة في التطبيقات البنكية للمصارف والبنوك والتي تتعطّل بصورة مستمرة وتنعكس سلباً على المعاملات التجارية في سوق الذهب.

كوش نيوز