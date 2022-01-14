مجموعة الميثاق بالحرية و التغيير : لا يمكن حل قضايا البلاد إلا بالحوار عبر مائدة مستديرة





أعلنت الهيئة القيادية لمجموعة الميثاق الوطني بقوى الحرية و التغيير عن تشكيل لجنة فنية للتعامل مع المبادرة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للحوار السياسي.

و عبرت الهيئة في بيان عن دعمها و ترحيبها بالمبادرة مناشدةً الاتحاد الأفريقي بالانضمام لها.

و شددت على أن قضايا البلاد لا يمكن حلها و التعاطي معها إلا بالحوار عبر مائدة مستديرة ، تتسم بالشمولية من حيث الاطراف و المواضي و تفضي في ختام الحوار إلى كيفية حكم السودان.

باج نيوز