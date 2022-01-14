الركود وشح العرض يخنقان سوق العقارات بالخرطوم





أكد عدد من أصحاب الوكالات العقارية استمرار ركود حركتي البيع والشراء للعقارات مشيرين إلى أن انعكاس الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليًا على مختلف القطاعات بما فيها أسواق العقارات لافتين لشح المعروض خلال هذه الفترة.

وقال صاحب إحدى الوكالات العقارية بمنطقة كافوري ياسر عثمان إن أسواق العقارات تعاني من استمرار حالة الركود مثل الكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى في ظل حالة عدم الاستقرار مشيرًا إلى أن العروض المطروحة للبيع لا تتم فيها عمليات تنفيذ بشكل كبير وأضاف حتى في حال كان هناك تنفيذ يكون بأسعار أقل كثيرًا عن السابق لافتًا إلى أن سعر المتر يتراوح ما بين 1000 إلى 800 دولار في مربعي 11، 9 بمنطقة كافوري ومن 600 إلى 450 دولارًا في مربع 8 منوهًا إلى أن أسعار الإيجارات في هذه المربعات تتراوح مابين 500 إلى 800 دولار للشقه مؤكدًا إن الكثير من الملاك أصبحوا يميلون إلى إيجار الشقق مفروشة بدلًا عن الايجار.

منوهًا إلى أن سعر المتر المربع في مناطق بحري خاصة شمبات والدناقلة والشعبية والمزاد و والمغتربين يتراوح مابين 200 إلى 250 ألف جنيه.

وأكد صاحب إحدى الوكالات طارق أحمد أن سعر القطعة 500 متر في بعض المناطق جنوب الخرطوم يتراوح ما بين 75 إلى 40 مليون جنيه فيما يتراوح سعر الإيجارات ما بين 150 إلى 200 ألف للشقة المكونة من غرفتين وصالون ومطبخ وحمام أو 3غرف وصالون ومطبخ وحمامين خاصة في مناطق وسط الخرطوم مشيرًا إلى أن سعر الايجارات أيضًا في مناطق شرق الخرطوم أركويت والمعمورة تتراوح ما بين 200 إلى 150 للإيجار بينما يتراوح سعر إيجار الشقه في أحياء الطائف والرياض والمنشية ما بين 500 إلى 700 دولار.

وأشار تاجر العقارات أحمد نقد في حديثه لـ (السوداني) إلى استمرار ركود حركة البيع والشراء في أسواق العقارات إلى جانب الإيجارات. ولفت إلى أن سعر المتر المربع في مناطق شرق ووسط الخرطوم والمناطق المتاخمة للجسور في الخرطوم وأم درمان وبحري يتراوح مابين 500 إلى 1500 دولار.

السوداني