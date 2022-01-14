السودان يبحث عن ثأر عمره (45) عامًا أمام نيجيريا





يستعد منتخب السودان لمواجهة نيجيريا، السبت، على استاد رومي أدجيا بمدينة جاروا، بالجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

ويتصدر المنتخب النيجيري ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، عقب فوزه (1-0) على نظيره المصري، يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الأولى.

فيما يتقاسم منتخبا السودان وغينيا بيساو المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما بدون أهداف، ويقبع منتخب مصر في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

ثأر عمره 46 عامًا

وبعد مرور 46 عاما على آخر مباراة جمعت بينهما بأمم أفريقيا، يعود المنتخب السوداني لمواجهة نظيره النيجيري في المسابقة، ويحدوه الأمل في الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.

وسيخوض منتخب السودان الساعي لفوزه الأول في الكاميرون، مواجهة الغد للثأر من نيجيريا، بعد خسارة صقور الجديان أمام النسور الخضراء (1-0) في اللقاء الذي جرى بينهما في نسخة البطولة عام 1976 في إثيوبيا.

وستكون هذه هي المباراة الثالثة التي تجمع المنتخبين السوداني والنيجيري في أمم أفريقيا، وفق موقع كوورة حيث كانت البداية في النسخة الرابعة للبطولة التي جرت عام 1963 بغانا، وانتهت المواجهة حينها بفوز السودانيين (4-0)، قبل أن تفوز نيجيريا (1-0) بنسخة 1976.

وترجع آخر مباراة جرت بين السودان ونيجيريا في مختلف البطولات إلى تشرين الأول/أكتوبر 2014، عندما التقيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بغينيا الاستوائية، حيث انتهت بفوز النسور الخضراء (3-1).

ضربة موجعة

وتعرض منتخب السودان لضربة موجعة، بعد تأكيد غياب المهاجم محمد عبد الرحمن بداعي الإصابة التي كان قد تعرض لها أمام غينيا بيساو، وقد أكد برهان تيه مدرب صقور الجديان، غياب اللاعب.

وقال برهان تيه: “نريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام نيجيريا لنضمن حظوظنا في البطولة، وعلى الرغم من أن منتخب نيجيريا منظم وظهر بمستوى جيد أمام مصر، لكن ذلك لن يمنعنا من الخروج بنتيجة إيجابية”.

وأضاف: “كلنا ثقة في اللاعبين وعزيمة شبابنا، وسوف يقدموا مباراة جديدة مثلما ظهروا بأداء مبشر أمام غينيا بيساو، وسنقدم العرض الطيب وسنستمر في البطولة إلى أن نحقق هدفنا”.

كوش نيوز