أطباء بلا حدود : فرقنا في الخرطوم سجلت (130) إصابة خلال تظاهرات الأمس





كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن دعم فرقها لعمليات علاج الجرحى أثناء التظاهرات التي جرت في الخرطوم أمس.

و نقلت المنظمة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن كارولين سيغان ؛ رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في السودان قولها : “كنا حاضرين في المستشفى الدولي ومستشفى الجودة، وكان المستشفيان مكتظان بالجرحى ومرافقيهم. كان عشرة أشخاص على الأقل مصابين برصاص حي، ومات واحد منهم”.

و أضافت سيغان : “بلغ إجمالي المصابين الذين رأتهم فرقنا 130 مصاباً على الأقل، بينهم 10 إصاباتهم شديدة و19 إصاباتهم متوسطة. وإن العدد الفعلي أكبر بالتأكيد، إلا أن الوضع المضطرب جعل من الصعب تسجيل جميع المصابين الواصلين”.

باج نيوز