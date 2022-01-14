برهان تية : لن نخوض مباراة نيجيريا مستسلمين





قال المدير الفني للمنتخب الوطني برهان تية إنهم شاهدوا المنتخب النيجيري أمام مصر و وقفوا على ادائه.

و أكد برهان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المنتخب أمام نيجيريا قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية تدعم استمراره في البطولة.

و أشار برهان إلى أن تأثير غياب محمد عبدالرحمن مضيفاً أن غيابه فرصة لعدد من الشباب ليقدموا أنفسهم بصورة طيبة و أضاف “عندما تلعب امام منتخب كبير ترتفع دوافعك، تكون اكثر تحفزا لتحقيق النتيجة الايجابية وتقديم المستوى الجيد”.

و تابع ” لن نخوض المباراة مستسلمين، بل سنكون مقاتلين بكل ما نملك من قوة ونؤكد احترامنا لمنتخب نيجيريا الكبير صاحب السمعة و الصولات والجولات ونحن منتخب صاحب تاريخ وحاضر بالشباب”.

باج نيوز