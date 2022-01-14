ناقلة تحطم برج كهرباء بطريق بورتسودان وتؤثر على الامداد في السودان





تشير وزارة الطاقة والنفط الى خروج البارجه التركية ببورتسودان من تغذية الشبكة القوميه للكهرباء نتيجة لتحطم أحد الأبراج الناقله للكهرباء في الخط الرئيسي الذي يربط بورتسودان بالشبكة القوميه، وذلك بسبب اصطدام ناقلة تجارية بالبرج مما أدى لاتلافه كلياً؛

وقال المهندس محمد عبدالله محمود وزير الطاقة والنفط المكلف، ان ادارة الكهرباء تحركت فوراً لموقع الحدث لمعالجة هذا الخلل و إصلاح البرج كما ان هنالك معالجات أخرى تجري من قبل الفنيين في الكهرباء لاعادة الكهرباء لمدينة بورتسودان بشكل عاجل من خلال إعادة تشغيل البارجة التركية بالتنسيق مع شركة بشائر للبترول في أسرع وقت ممكن؛

كما اوضح ان العمل علي اعادة تأهيل البرج التالف تسير بشكل حثيث، موضحاً ان تعطل الخط الناقل ادى الى خروج حوالى ١٥٠ ميغاوات من الشبكة القومية للكهرباء اثرت بشكل مباشر على استقرار الأمداد الكهربائي فى مناطق السودان الأخرى .

*إعلام وزارة الطاقة والنفط الجمعه 14 يناير 2022م*