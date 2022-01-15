شرطة السودان :العميد علي بريمة تعرض لهجمة شرسة وطعن غدرا بظهره عندما كان يسعف أحد جنوده





اكد مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالشرطة العميد د.حسن التجاني، بأن الشهيد العميد علي بريمة تعرض لهجمة شرسة اثناء وجودة بمنطقة التأمين بساحة شروني جوار معمل استاك من مجموعة متفلته طعن غدرا فيها بظهره عندما كان يسعف أحد الجنود المصابين من قواته، ووصف العملية بانها جريمة بشعة ومخطط لها من قبل محترفين استشهد على ضوءها .

ونفي التجاني صحة الأخبار المتداولة بالاسافير بشأن مقتل العميد واصفا إياها بالكاذبة والمغلوطة لافتا الى انه التقى الشهيد الخميس نفس يوم استشهاده .

وقال “كل ما اشيع غير مقبول” داعيا في هذا الصدد الى استقاء المعلومات والحقائق الصحيحة من خلال منصات وزارة الداخلية الاعلامية واجهزة الاعلام الرسمية.

وأشار التجاني الى وجود من وصفهم بأصحاب الأغراض والأهداف الدنيئة الذين يسعون لاحداث الفوضى وسط المتظاهرين .

وقال العميد حسن ان الجريمة منظمة ولم يرتكبها شخص واحد، كما أكد ان شهود عيان من المواطنين تعرفوا على الجاني وتم القبض عليه من قبل الشرطة وجاري التحري معه لمعرفة أسباب ودوافع ارتكابه الجريمة، مشيراً إلى أنه سيتم تمليك الرأي العام الحقيقة عقب انتهاء التحري .

وقال “ان هذه المظاهرات اثبتت انها غير سلمية والتي يجب ان يعرفها الرأي العام، اذ ان السلمية لاتتم فيها عمليات قتل ولا تخريب ولا تكسير ولا احداث اذى جسيم لأي شخص وانه من الملاحظ ان الجريمة وصلت حد القتل” مبينا ان هذا يؤكد ان المظاهرات خرجت وانحرفت عن سلميتها التي يطلقها الشباب والثوار.

الخرطوم 14-1-2021 (سونا)