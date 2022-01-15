مهندس طيران واحد ركاب رحلة تركيا: شهادتي لله ثم للوطن في طائرة بدر





كل الذين كتبوا عن موضوع طائرة بدر يهرفون بما لا يعرفون ولهم اغراض سياسية رخيصة أو منافسة تجارية قذرة .. وليس من رأى كمن سمع ….فرجاءا مافي زول يعمل لي تاق تاني في بوستات الدراما الرخيصة دي …(قال شنو كان في عربات مصفحة استلمتوا من الطيارة والطيارة قامت عادي)….وليه دة كلو ما يسلموهو من سكات بدل ما يخاطروا بي حياة ١٥٨ راكب ويجيبوا لي نفسهم فضيحة يعني أول مرة يسلموا …

ناسنا ديل من زمن كارلوس وزمن القذافي بسلموا عادي يا جماعة خافوا الله .. الأمر كان حادث حقيقي شاهدته عيني وشممته بأنفي واحسسته بجوارحي وصادف وجود هذا الشاب بقدر من الله وتم فحص جوازه مع بقية الركاب المصريين ولم يكن وحده المقصود ثم عادوا وأخذوه من أمامنا داخل الصالة قبل جهاز التفتيش مباشرة ونحن عائدون بشنطنا من الطائرة بعد ما جلسنا في الصالة لاكثر من ساعتين كاجراء روتيني تقوم به السلطات المصرية ولم نركز عاد أم لا الا بعد قراءة الخبر زينا زيكم لأنهم ارجعوا بقية الجوازات لبعض المصريين الآخرين

وكمان فتشوا جوازات كل السودانيين اليشبهوا المصريين حتى أن هنالك شاب سوداني كان بجواري وهو يعرفني سلم علي بقوله كيفك حبيبنا الكوتش وظللنا نتونس طيلة فترة البقاء في الصالة ومعنا ٦ شباب آخرين وصحفية وكنا جميعا نعلق على افراد الامن الذين يراجعون جوازات المصريين

وهذا الشاب السوداني سألوه لانه يشبه المصريين وكان ملتحيا فصرخ في وجههم قائلا من بعيد سوداني يا زول فتركوه .. حتى انا قلت ليهو شفت فائدة السمار …..

ثم ان استدعاء الشاب وامر الجوازات دة كان بعد ساعتين من مكوثنا في المطار بعد ما ذهبنا لاحضار الشنط من الطيارة ….إذن الأمر محض صدفة والشاب لم يكن معروفا للسلطات المصرية أول ما نزل وعرف بعد ذلك عن طريق فحص الجواز الأمني …..

ولم يكن لشركة بدر أي يد في الموضوع ….. أنا لست هنا لتبرئة أحد …. أنا أقول شهادة يسألني منها ربي أعجبتكم أم لم تعجبكم …. لدي كلام كثير ولكني آثرت الصمت ففي كثرة الكلام الملام …..يا جماعة طيار يفقد ارتفاع و يطلق فوم الحريق في طيارتو ويعمل اجراءات كاملة بتاعة هبوط اضطراري عشان يسلم زول ياخ قولوا كلام غير كدة بالله…..

أنا تحليلي الفني الشخصي كمهندس طيران فان مشكلة انذار الحريق في غرفة الشنط السفلية ممكن تكون حقيقية بسبب ما يحمله بعض الركاب المخالفين من عطور ومواد سائلة مضغوطة وكذلك البطاريات ويمكن أن تكون انذار خاطيء يحدث بسبب الرطوبة العالية لاسلاك التوصيل الكهربائية وبعده مباشرة سينطلق فوم الحريق للقيام بعملية الاطفاء وهذا سيظهر في معلومات الصندوق الاسود وسيعرض الطائرة للتحقيق من قبل سلطات الاياسا التي تتبع لها الطائرة وكذلك سلطات الطيران المدني والشركة وهذا ينفي فرضية تواطؤ الطيار لأنه سيعرض مستقبل حياته المهنية للخطر ….

وكذلك القراءات تظهر لجميع الطاقم بوضوح بالاخص الطيار المساعد ومهندس الرحلة وكبير المضيفين ولذلك إذا في تواطؤ لازم الطافم كلوا يشارك فيه وهذا مستحيل …..وأما ما رأته عيناي داخل الطائرة من تصرف طاقم الشركة تصرف احترافي ما عدا بعض الارتباك غير المبرر من بعض المضيفات …. خلاصة القول أن الشركة لا تعاب بشيء ودي حاجات عادي بتحدث في ارقى شركات الطيران والحمد لله على سلامة جميع الركاب لأنو معانا نساء وأطفال وعرسان وأسر كاملة وأمهات وآباء وشباب ….. هل يخاطرون بكل هؤلاء الذين عاشوا أجواء الصدمة عشان تسليم شاب واحد ……ياخ والله انتو وهميين لمن غلط وتقللون من شأننا كشعب وتسيئون الينا ….

ثم أن الاخلاء بدأ أولا لارضية المطار وكان الشاب معنا ولم يتعرض له أحد ثم دخلنا صالة الترانزيت ولم يتعرض له أحد ثم مكثنا ما يقارب ساعتين في الصالة ولم يتعرض له أحد ثم بعد أن اعادونا لجلب الشنط ونحن في الطريق للتفتيش سحبت جوازات المصريين الذين في الصف ومنهم هذا الشاب وشاب اخر بجواره كان يرتدي نظارة بعد أن سألوهم بصوت مسموع انتو مصريين فقالوا نعم فقالوا لهم جوازاتكم ….وهذا كله يؤكد روايتي ان الأمر مجرد صدفة ولا دخل لشركة بدر به ….

دة اخر كلام اكتبوا في الموضوع دة ورجاءا تاني مافي زول يسألني منو …. امشوا هديك شركة بدر التي تكرهونها لأسباب تعرفونها أنتم واسألوها أنا لست مدير الشركة ولكنكم قوم اعمتكم الخلافات السياسية فلا تجعلوا هذا الأمر شماعة وتصفية حسابات….

أما حسب قوانين الطيران فشركة بدر خاضعة للسلطات المصرية طالما أنها هبطت في ارضها وهي شريكة في سلامة الطيران ولذلك اعادت السلطات المصرية تفتيش جميع الركاب أكثر من من مرة وليس لشركة بدر السلطة أن ترفض الأمر فذلك لا تسمح به القوانين المعمول بها في الطيران ثم اقدمت السلطات على منع الشاب من الركوب مرة أخرى وهذه ليست اول حادثة دولية كمثل هذه …..لماذا يصر البعض على ادراج اسم الشركة وطاقمها في التخوين والغدر وهذه المصطلحات لا ادري ….

الكلام الانا كاتبوا فوق دة شافوهوا كل الركاب الكانوا معانا واتحدى أي زول يكذبني فيهم ……..الفي شنو والمافي شنو ….

والله على ما أقول شهيد ……

نقطة سطر جديد …

كسرة :

يا ناشروا الشائعات ربنا ينتقم منكم وانتم تنشرون الفتن بين أهل السودان ..

عمر قرافي

مهندس طيران واحد ركاب الطائرة