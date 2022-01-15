اقتصاد وأعمال
بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 15 يناير 2022
أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 15 يناير 2022 م، وجاء السعر 437.00010 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش أعلى من سعر الخميس 13 يناير 2022 م الذي بلغ 436.28030 جنيه، ويسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.
وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 62.00 جنيها.
الخرطوم (كوش نيوز)