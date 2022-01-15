خروج البارجة التركية ببورتسودان من تغذية الشبكة القومية





أكدت وزارة الطاقة والنفط خروج البارجة التركية ببورتسودان من تغذية الشبكة القوميه للكهرباء نتيجة لتحطم احد الابراج الناقلة للكهرباء في الخط الرئيسي الذي يربط بورتسودان بالشبكة القومية، وذلك بسبب اصطدام ناقلة تجارية بالبرج مما أدى لاتلافه كلياً.وقال وزير الطاقة والنفط المكلف المهندس محمد عبدالله محمود في تعميم صحفي أمس ان ادارة الكهرباء تحركت فورا لموقع الحدث لمعالجة هذا الخلل و اصلاح البرج وان هنالك معالجات اخرى تجري من قبل الفنيين في الكهرباء لاعادة الكهرباء لمدينة بورتسودان بشكل عاجل من خلال إعادة تشغيل البارجة التركية بالتنسيق مع شركة بشائر للبترول في أسرع وقت ممكن. و اوضح ان العمل على اعادة تأهيل البرج التالف تسير بشكل حثيث، واوضح ان تعطل الخط الناقل ادى الى خروج حوالى ١٥٠ ميغاوات من الشبكة القومية اثرت بشكل مباشر على استقرار الأمداد الكهربائي في مناطق السودان الاخرى.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة