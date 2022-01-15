بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات بدولة الإمارات .. الفنانة أسرار بابكر تعود للغناء في السنة الجديدة





بعد غياب طويل عن السودان، عادت الفنانة أسرار بابكر لأرض الوطن، وأعلنت عن عودة مُفاجئة للغناء بعد أن توقّفت عنه لفترة طويلة بسبب الزواج .. وظهرت الفنانة أسرار بابكر عبر حلقة تلفزيونية عن عيد الاستقلال بالتلفزيون القومي برفقة الموسيقار محمد حامد جوار والشاعر الدكتور كامل عبد الماجد وقدمت أسرار خلال الحلقة العديد من الأغنيات الوطنية ..

ووجدت عودتها للغناء مجدداً ترحيباً كبيراً من الأوساط الشعبية والفنية، حيث اعتبر البعض غيابها خسارة كبيرة للغناء في السودان.. وكما يقول عنها الأستاذ الموسيقار الكبير محمد حامد: أسرار بابكر.. صوت يبدو نادراً هذه الأيام وسط زوبعة المطربات الجُدد، فهي لا تقوم بأداء ما يسمى في السودان بأغنيات البنات، ولا تملك القدرة على “الغنج” في الحفلات العامة، ولكنها تمتلك ثقافة فنية عالية، وقدرات صوتية لا تضاهى من بنات جيلها من المغنيات الجدد، فضلاً أن لأسرار قدرة فذة على البحث المستمر عن الألحان الجميلة والأغنيات الرائعة، في مسعى يبدو وكأنه يعيدنا إلى زمن الغناء الجميل، فأسرار ذات الصوت الشجي المريح لا تقف فقط على إعادة إنتاج الأغنيات العذبة لفنانين كبار، لأن لديها من الألحان الخاصة ما يكفي لمزاحمة الكبار.

صحيفة الصيحة