سياسية
الدقير يستعجل قوى الثورة لإنجاز مهمة إسقاط السلطة
حث رئيس حزب المؤتمر السوداني قوى الثورة للتعجيل بإنجاز مهمة الانتظام في جبهة عريضة موحدة برؤية مشتركة لهزيمة ما وصفها “هذه السلطة الغاشمة” عبر تصعيد المقاومة السلمية وتنويع وسائلها.
وقال الدقير في تعليق على تظاهرات 13 يناير، إن القمع الوحشي الذي قوبلت به المليونية يؤكد أن الترحيب الذي أعلنته السلطة الانقلابية باعتزام البعثة الأممية ابتدار عملية سياسية لحل الأزمة في السودان – هو ترحيبٌ زائفٌ يفتقد للصدقية-.
ونوه الدقير إلى أن سر انتصار ثورة ديسمبر المجيدة يكمن في وحدة قواها وسلمية حراكها، رغم لوثة العُنف في مواجهتها.
وأضاف :” ثنائية الوحدة والسلمية هي التي ستدفن السلطة الانقلابية تحت رماد مواقدها المنطفئة “.
صحيفة السوداني
2 تعليقات
سياتي يوما تقدم فيه للمحاكمة لانك تحرض على قفل الشوارع وتعطيل مصالح الناس …
لن تفلت من العقاب طال الزمن او قل …
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف …
…
لو سقطوا البرهان والجيش ..وكل العسكر … برضو نحن ح نطلع ونسقط اي حكومة مدنية … والشارع ليس ملكا لاحد …