موقعة صعبة للسودان في أمم إفريقيا





ضمن المجموعة الرابعة وفي السادسة بتوقيت السودان.

يخوض منتخب السودان مواجهة صعبة للغاية، السبت، أمام نيجيريا ضمن المرحلة الثانية من أمم إفريقيا بالكاميرون.

وسيتوجّب على رجال المدرب برهان تيه، القتال وتحقيق الانتصار والخروج بنتيجة إيجابية من أجلّ إنعاش حظوظهم في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

وفي المقابل، يسعى المنتخب النيجيري إلى تحقيق الفوز على السودان لضمان تأهلهم الى دور الـ 16 مبكراً.

ويدخل النسور السوبر اللقاء بقوة بعد نجاحهم في التغلب على مصر في قمة مباريات المجموعة بفضل هدف كيليتشي ايهياناتشو في الشوط الأول.

باج نيوز