مصر.. «عائد من الموت» يروي: فقدت النطق بسبب ما رأيته داخل القبر





سلطت صحيفة ” أخبار اليوم” المصرية الضوء على قصة رجل فقد النطق لمدة 10 سنوات بسبب قضائه ليلة داخل القبر في محافظة المنيا.

ليلة كاملة بالمقابر

ويروي عم ناصر حسن قصته قائلا: “منذ عدة سنوات توهم الجميع أنني فارقت الحياة بعدما تعرضت لوعكة صحية غيبوبة سكر فكفنوني ودفنوني وقضيت ليلة كاملة داخل المقابر”.

وأضاف الرجل الستيني: “غسلوني وصلوا عليَّ صلاة الجنازة ودفنوني وبعدها عودت للحياة مرة أخرى!”.

فقدت النطق 10 سنوات بسبب الصدمة

وتابع عم ناصر: “فقدت النطق أكثر من 10 سنوات بسبب الصدمة التي تعرضت لها عندما فتحت عيني ووجدت نفسي داخل القبر متكفن، وبعدها رجع لي النطق مرة آخرى، كما عودت للحياة مرة أخرى بفضل الله”.

تقديم الشاي والمياه بالمجان

وأوضح أنه قرر بعد تلك الواقعة أن يسكن مقابر المحافظة، ويفني حياته في تقديم الشاي والمياه بالمجان لزوارها.

وأشار إلى أنه يسكن المقابر منذ طفولته، حيث اهتدى لتقديم الماء والشاي بالمجان لزوار المقابر طول أيام الأسبوع وخلال الجنائز، فضلا عن سقيه لمزروعات المقابر يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع

صحيفة المرصد