الخارجية: الاتحاد الأفريقي يمكن أن يسهم بفاعلية في استقرار السودان





أكد وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير عبد الله عمر بشير، أن الاتحاد الأفريقي بروابطه التاريخية والسياسية والإجتماعية يمكن أن يسهم بصورة فاعلة في استقرار السودان ونجاح تجربة الانتقال للحكم الديمقراطي المستدام. والتقى الوكيل بمكتبه السيت بمفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي أديوي بانكولي ووفده المرافق. ورحب الوكيل، بالمبعوث الأفريقي، وأكد تقدير السودان للدور المهم الذي ظلّ يضطلع به الاتحاد منذ قيام ثورة ديسمبر المجيدة ودوره المشهود في تسهيل التوافق حول الوثيقة الدستورية. من جانبه، أوضح السفير بانكولي وفق صحيفة الصيحة، أنه قدِم للسودان مبعوثاً من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد، حاملاً رسالة مهمة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وأكد المبعوث الأفريقي، أن زيارته تأتي في إطار تقديم الدعم والمساندة من الاتحاد الأفريقي من أجل استقرار السودان والمساعدة في استكمال عملية التحول الديمقراطي وصولاً للأهداف المنشودة. وتمنى بانكولي أن تُكلل زيارته بالنجاح والالتقاء بكافة الفاعلين السياسيين في السودان.

الخرطوم ( كوش نيوز)