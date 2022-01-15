مناوي بالفاشر: عازمون على فرض الأمن وحسم المتفلتين





أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، خلال لقاءات مع عدد من الفعاليات بولاية شمال دارفور، العزم على بسط الأمن وفرض القانون وحسم المتفتلين.

وتفقّد مناوي بمدينة الفاشر اليوم، قوات حركات الكفاح المسلح، ودعا خلال زيارته قوات قوى تجمع تحرير السودان، لضرورة فرض الأمن والاستقرار في البلاد ودعم جهود تحقيق السلام بدارفور واستدامته، وأكد أن هذه القوات لها دور كبير في حفظ الأمن وإرساء دعائم الأمن ونشر ثقافة السلام ومحاربة الظواهر السالبة وحسم المتفلتين والخارجين عن القانون.

من جانبه، أكد قائد قوات قوى تجمع تحرير السودان اللواء أحمد ابوتوتقا، التزامهم الصارم بتوجيهات حاكم إقليم دارفور والعمل مع بقية قوات حركات الكفاح المسلح على حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد عامة وإقليم دارفور خاصة.

من جهة أخرى، التقى مناوي أعيان ورموز مجتمع أهل الفاشر، وتطرّق اللقاء إلى القرارات التي اتخذها الحاكم مؤخراً لحفظ الأمن بالإقليم، وأمن على ضرورة بسط هيبة الدولة وفرض القانون منعاً للتفلتات، ووصف القرارات بالخطوة الجيدة في إعادة الأمن لكل ولايات دارفور.

ودفع أهل الفاشر بمبادرة إلى الحاكم، وقال نائب رئيس المبادرة، قاضي محلية مليط محمد الصادق آدم، إن المبادرة نادت بضرورة إخراج القوات المسلحة للحركات خارج المدينة، وضرورة محاربة الظواهر السالبة، ودعت إلى توفير الأمن للمواطنين بالفاشر، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لعملية السلام.

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