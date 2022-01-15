“الثورية” ترحب بمبادرة فولكر وتدرس كيفية إنجاحها





أعلنت الجبهة الثورية السودانية، ترحيبها المبدئي بدعوة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس، للتشاور معها وبقية الفاعلين السياسيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد في بيان صحفي اليوم، إن الجبهة تلقت دعوة من بيرتس لعقد مشاورات لإطلاق حوار سوداني سوداني هدفه إيجاد حلول للأزمة السودانية التي أصبحت مهدداً للأمن والاستقرار.

وأضاف أن الجبهة تعكف لدراسة المبادرة وتحديد رؤيتها في كيفية إنجاحها للوصول إلى حلول مرضية تُسهم في خفض حدة التوتر والاحتقان الحاد الذي تشهده البلاد.

وأكدت الجبهة الثورية، على مواقفها الثابتة من دعم التحول الديمقراطي والانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي يحقق الحرية والسلام والعدالة.

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