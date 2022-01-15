دفاع رموز النظام البائد: فشلنا في مقابلة البرهان لإطلاق سراحهم





كشف عضو هيئة الدفاع عن رموز النظام السابق الموقوفين هاشم أبوبكر الجعلي، عن فشلهم في مقابلة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للتدخل لإطلاق سراحهم، وقال “لا نطلب من البرهان التدخل في أعمال النيابة والقضاء لأن هذا محرّم, لكن المعتقلين يخضعون إلى إجراءات سياسية لا علاقة لها بالقانون”. وأضاف “حاولنا مراراً بشتى الطرق أن نقابل البرهان, ولكن لم نستطع”.

وأكد الجعلي في مؤتمر صحفي اليوم، أن المعتقلين اضطروا إلى الدخول في إضراب عن الطعام، وأنهم يعانون أشد المعاناة مع الإضراب عن الطعام وظروف المرض.

ودعا الخبير المستقل لحقوق الإنسان الذي يعتزم الوصول إلى السودان، إلى زيارة سجن كوبر وسجن الهدى.

من جانبه، اعتبر عضو الهيئة د. عبد الله دِرف، أن عدم تشكيل المحكمة الدستورية حتى الآن يمثل شكلاً من أشكال الفساد، وقال “الحكومة تعمّدت عدم تشكيل المحكمة الدستورية, وهذا يعتبر شكل من أشكال الفساد ويعطي السلطة التنفيذية شيك على بياض”, وأكد أن غياب المحكمة الدستورية أثر على خطوات التقاضي, مشيراً إلى أن الكثير من التشريعات صدرت فيها مخالفة صريحة للوثيقة الدستورية, إضافة إلى تعديلات مخالفة ومعيبة في تشريعات كثيرة, وتابع “لا توجد جهة يمكن أن نلجأ إليها لغياب المحكمة الدستورية”.

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