شاهد بالفيديو: جديد السودان ..طالب وطالبة يتبادلان الحب والرومانسية داخل الحرم الجامعي





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله طالب وطالبة بإحدي الجامعات السودانية وهما يتبادلان الحب و الرومانسية بحضور عدد من الزملاء الذين كانوا يتواجدون معهم داخل الحرم الجامعي.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدى عدد من الناشطين إستيائهم من مافعله الطالب والطالبة بحضور طلاب الجامعة دون إظهار اي نوع من الخجل والحياء.

الطالب والطالبة كانا يقفان بالقرب من طاولة وضعت في منتصف الحلقة التي كان يقف حولها زملائهم حيث أقدم كلاهما على تقديم الورود والكيك لانفسهم وسط تصفيق حار من زملائهم إعجابا بما فعلاه ، فيما استنكر آخرون هذا الفعل وتحسروا على ما وصل إليه مستوى الجامعات السودانية من تردٍ

الخرطوم:(كوش نيوز)