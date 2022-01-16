اقتصاد وأعمال
بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأحد 16 يناير 2022
أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأحد 16 يناير 2022 م، وجاء السعر 437.00010 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش مثل سعر السبت 15 يناير 2022 م الذي بلغ 437.00010 جنيه، ويسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.
وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 62.00 جنيها.
الخرطوم (كوش نيوز)