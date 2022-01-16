سياسية
السودان يغلق مكتب قناة الجزيرة مباشرة في الخرطوم ويتهمها بضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد
وزارة الإعلام السودانية، تسحب ترخيص قناة الجزيزة مباشر، وإغلاق مكتبها بالخرطوم، وتتهم القناة بضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد، وبث محتوى إعلامي مخالف لسلوكيات وأعراف المهنة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
3 تعليقات
يعني في باب رزق اتقفل من ناس التوم هجو وود ابوك ومحمد محيي الدين والرشيد محمد ابراهيم والخبراء العسكريين والاستراتيجيين أمثال عبد الهادي عبد الباسط وحنفي وبقية الفرقاء والعمداء بالمعاش ..
كان الواحد منهم بيلقي ليهو 100 .. 200 .. 250 دولار في المقابلة الواحدة
على القائمين على الامر ان يفهموا ان ردود الفعل المتأخرة جدا لن تؤدي الا الى نتائج عكسية، فهذا الاجراء تأخر كثيرا كثيرا كثيرا، ولن يؤدي الى النتائج المرجوة باتباع المهنية والحيادية و الصدق في التناول، فكل القنوات العاملة في السودان تعمل على خدمة مصالح مشغليها بشكل مفضوح وبعيدا عن المهنية غير ابهة ولا عابئة بالسلطة فيالبلاد
مبروك .. وان تاتى متاخرا خير من ان لاتاتى