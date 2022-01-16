السودان يغلق مكتب قناة الجزيرة مباشرة في الخرطوم ويتهمها بضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد





وزارة الإعلام السودانية، تسحب ترخيص قناة الجزيزة مباشر، وإغلاق مكتبها بالخرطوم، وتتهم القناة بضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد، وبث محتوى إعلامي مخالف لسلوكيات وأعراف المهنة.

الخرطوم: (كوش نيوز)