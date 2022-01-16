طه فكي: استاد جبل أولياء سيستضيف مباريات الممتاز





شرّف اعضاء مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA مساء أمس الأول افتتاح استاد جبل أولياء.

وكان مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعه رقم “3” بقاعة الاجتماعات بالاتحاد المحلي في جبل أولياء قبل حضور افتتاح الاستاد.

وتحدث طه فكي شيخ طه الرئيس المكلف للاتحاد، مثمناً الجهد الكبير الذي بُذل في الاستاد حتى يصبح بشكله الحالي وقادر على استضافة المباريات، مشيراً الى ان الاتحاد سيقف الى جانب أهالي جبل أولياء حتى يكمل الاتحاد المرحلة الثانية من التأهيل، واعلن طه فكي عن تبرع شخصي منه بعدد 600 كرسي للاستاد إسهاماً في إجلاس الملعب الذي يمثل المرحلة الثانية من التأهيل، واعتبر طه فكي ان وضعية الاستاد الحالية تؤهله لاستضافة مباريات بطولة الدوري الممتاز في الموسم 2022، مؤكدا ان الاتحاد سيقيم مباريات من الدوري الممتاز في الاستاد، وقدم طه فكي الشكر للاتحاد المحلي جبل أولياء وأهل المنطقة على الترحاب والكرم في استضافة اجتماع الاتحاد السوداني لكرة القدم، واعداً بزيارات مقبلة لجبل اولياء.

بدوره، اعتبر امير سوركتي عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس الاتحاد المحلي جبل أولياء، انهم سعداء باستضافة اجتماع الاتحاد، مؤكداً أن هناك رجالاً أوفياء قدموا جهداً كبيراً في هذا الملعب على رأسهم الراحل خير السيد عبد القادر عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم السابق، مؤكدا انهم حريصون على إكمال عملية تأهيل الملعب بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ونبّه أمير سوركتي الى ان اتحادهم شهد وضع الخطوات الاولى لمجموعة التغيير التي فازت في انتخابات الاتحاد في نوفمبر الماضي.

وكان الاتحاد المحلي لكرة القدم جبل أولياء، أقام مباراة السوبر بين بطلي الدوري والكأس في افتتاح الاستاد وفاز فريق أراك صالح بطل كأس السودان المحلي بجبل أولياء على فريق الجهاد بطل الدوري المحلي ممثل اتحاد جبل أولياء في التأهيلي بنتيجة ٤ أهداف مقابل هدفين وتُوِّج بالكأس.

وقام اتحاد جبل أولياء بتكريم طه فكي شيخ طه الرئيس المكلف للاتحاد السوداني لكرة القدم بين شوطي المباراة.

صحيفة الصيحة