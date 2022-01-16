أحمد التجاني: الأزمة الاقتصادية مفتعلة وعلينا الاعتذار





شدد الخبير الاقتصادي أحمد التجاني المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة الروابي العالمية، على أن الأزمة الاقتصادية في السودان مفتعلة، ولا يوجد سبب واحد لمعاناة الشعب السوداني وسوء الأوضاع الاقتصادية.

وقال المنصوري في حوار مع (اليوم التالي) يُنشر بالداخل “مقارنة مع من حولنا من الدول.. نحن من الدول الغنية عربياً وأفريقياً، وتحيط بنا أسواق متعطشة جداً للإنتاج السوداني” وأضاف: “فشل النخبة السياسية في إدارة الدولة هو الذي قاد إلى الأزمة الاقتصادية منذ الاستقلال وحتى اليوم وعلينا أن نعتذر للشعب السوداني”.

واعتبر المنصوري أن الخروج من الأزمة السياسية بالتركيز على الوضع الاقتصادي وإيجاد حلول لمعيشة الناس، وقال: “تحدثت عن ذلك مع رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك وقلت له البلد ـــ كاتلاها ـــ السياسة وإهمال الإنتاج”.

ونوه إلى أن قطاع الثروة الحيوانية ومنتجاتها يمكن أن يأتي بعائد 40 مليار دولار في العام.

الخرطوم: سمية سيد

صحيفة اليوم التالي