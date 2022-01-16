في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم “3”.. قرارات مثيرة وتجميد نشاط قيادات





عقد مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم أمس الأول، اجتماعه رقم “3” بمقر الاتحاد المحلي لكرة القدم جبل أولياء، وترأس الاجتماع طه فكي شيخ طه رئيس الاتحاد المكلف، نائب الرئيس، رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة، واصدر المجلس القرارات التالية:

1/ سجل مجلس الادارة صوت شكر للاتحاد المحلي لكرة القدم جبل اولياء لاستضافته اجتماع مجلس الادارة وورشة الحكام.

2/ سجل صوت شكر وتقدير للسيد الرئيس المكلف طه فكي شيخ طه لإنجازاته خلال الفترة الماضية.

3/ سجل المجلس صوت شكر وتقدير للمستشار القانوني محمد المختار ومساعده عيسى عبيد الناس.

4/ قرر المجلس استمرار القانونيين بالمجلس والمستشارين بالاتحاد في متابعة دراسة عقد الرعاية.

5/ أمّن المجلس على عقد الجمعية العمومية الطارئة في 5 فبراير 2022م.

6/ قرّر المجلس تكوين جسم احترافي يختص بالرعاية والتلفزة والبث.

7/ أمّن الاجتماع على قرارات مجلس الإدارة بالتمرير ولجنة الطوارئ فيما يتعلق بنادي الدفاع الدمازين واستمراره في مُنافسة الوسيط، وتكوين لجنة تطبيع لنادي الهلال، وتكليف الرئيس المكلف ورئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء بفتح حساب بنكي في القاهرة.

8/ أمّن المجلس على عدم تدخُّل أي طرف ثالث في قرارات الاتحاد والتأكيد على استقلالية الاتحاد وأعضائه.

9/ قرّر المجلس تكوين اللجان الدائمة، حيث يترأس الرئيس المكلف طه فكي شيخ طه اللجنة المالية ومبارك حسن نائباً له وعضوية آخرين، واللجنة القانونية شؤون الأعضاء برئاسة معتز محمد لطيف، ومتوكل عباس عقيد نائبا له وعضوية آخرين، ولجنة الحكام برئاسة جمال الدين محمد الغالي ومحمود المبشر نائبا له وعضوية آخرين، ولجنة المدربين برئاسة الدخيري فضيل وعبد الخالق الشريف نائبا له وعضوية آخرين، ولجنة المنتخبات الوطنية برئاسة طه فكي شيخ طه وسيف الدين الطيب ابراهيم نائبا له وعضوية آخرين، ولجنة كرة القدم للسيدات برئاسة منال علي البشرى وشاذلي محمود مصطفى نائبا للرئيس وعضوية آخرين، ولجنة كرة القدم داخل الصالات والشاطئية برئاسة عادل محمد بلة، ومعاوية محمد النور نائبا له وعضوية آخرين.

10/ قرّر المجلس وبعد المداولة والاطلاع على المستندات اعتماد مجلس عصام عبد الغفور كمجلس شرعي للاتحاد المحلي لكرة القدم وادي حلفا.

11/ قرّر المجلس وبعد المداولة والاطلاع على المستندات اعتماد مجلس ناجي جابر كمجلس شرعي لنادي هلال الأبيض.

12/ قرّر المجلس إيقاف نشاط السيد حسن محمد عبد الله برقو ومنعه من مزاولة اي نشاط رياضي لحين مثوله امام لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم.

13/ قرّر المجلس إيقاف نشاط السيد طه جعفر ومنعه من مزاولة اي نشاط رياضي لحين مثوله امام لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم.

14/ قرّر المجلس ايقاف نشاط السيد الشاذلي عبد المجيد ومنعه من مزاولة اي نشاط رياضي لحين مثوله امام لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم.

15/ قرّر المجلس شطب الحكم عامر عثمان من كشوفات لجنة الحكام بالاتحاد السوداني لكرة القدم.

16/ اطلع مجلس الإدارة على الشكاوى الواردة من نادي التحرير البحراوي والرابطة أم درمان ضد الاتحاد المحلي لكرة القدم الخرطوم، واندية الاتحاد المحلي أبو زبد لكرة القدم ضد الاتحاد المحلي لكرة القدم أبو زبد، واندية الاتحاد المحلي لكرة القدم سنجه ضد الاتحاد المحلي لكرة القدم سنجة، وأندية الاتحاد المحلي لكرة القدم السوكي ضد الاتحاد المحلي لكرة القدم السوكي، وأندية الاتحاد المحلي لكرة القدم الباوقة ضد الاتحاد المحلي لكرة القدم الباوقة، وقرّر المجلس إحالة الشكاوى أعلاه للجنة القانونية وشؤون الأعضاء لدراستها ورفع تقرير وتوصية ليقرر مجلس الإدارة في اجتماعه القادم بشأنها.

صحيفة الصيحة