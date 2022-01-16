مُعلِّقاً على قرار تجميد نشاطه .. برقو: هذه مُراهقة رياضية وسنرد الصاع صاعين





سخر الدكتور حسن برقو رئيس تنظيم النهضة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية السابق من قرار مجلس الاتحاد السوداني لكرة القدم الذي أصدره في اجتماعه الذي انعقد الجمعة بإيقافه بجانب الشاذلي عبد المجيد رئيس اتحاد الخرطوم وطه جعفر رئيس اتحاد كسلا عن مزاولة أي نشاط رياضي وتحويلهم إلى لجنة الانضباط، وقال إن هذه مراهقة رياضية فطيرة وليست مُستغربة على هذه المجموعة التي رفعت شعار الانتقام منذ جلوسها على كراسي الاتحاد وتُريد أن تصفي حساباتها مع كل من لم يُصوِّت لمجموعة التغيير في الانتخابات، مؤكداً أن مجموعة النهضة عادت من كسلا بعد أن عقدت اجتماعاً ناجحاً حضره 43 عضواً من عضوية الاتحاد وهذا ما سبّب إزعاجاً للمجموعة الأخرى التي تُريد أن تكيل الكيل بمكيالين، وأكد برقو ان النهضة ستعقد اجتماعاً مهماً لمناقشة هذا القرار المفضوح والمقصود وتعرف كيف تُحافظ على حقوق اعضائها وسنرد الصاع صاعين ونحن نعرف القانون اكثر منهم ونحترمه ولنا أدواتنا التي سنرد بها عليهم.

صحيفة الصيحة