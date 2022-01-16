البرهان: واجبنا معرفة من يقتل (إذا كان لينا أو علينا)





كشف رئيس المجلس السيادي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن هناك مجموعات تستهدف المواطنين والقوات النظامية خلال الفترة الماضية أعلن عن القبض عليها اليوم أو غداً.

وقال البرهان خلال مخاطبته عزاء شهيد الشرطة علي بريمة أمس: “هناك مجموعات ظلت تستهدف المواطنين والقوات النظامية وقريباً جداً اليوم أو غداً سيتم وضع يدنا على كل هذه المجموعات”، وأضاف: “لا نقول هذا الكلام للاستهلاك، ولكن هذه حقيقة، هناك مجموعات معلومة للناس سنضع يدنا عليها ونضع حداً لما يجري في الشارع”.

وتابع: “واجبنا أن نعرف من يقتل الناس إذا كان لنا أو علينا”.

ودعا البرهان المواطنين لعدم الاستماع إلى من وصفهم بالمتاجرين بالموت والشهداء والأروح والوطن، وقال: “لن يهدأ لنا بال إلا بأن نخرج بالبلاد إلى بر الأمان والذين يهددون أمن البلاد وأمن المواطنين نحن لهم بالمرصاد”.

صحيفة اليوم التالي