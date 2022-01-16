المركزي يعلن نتائج المزاد الثاني للنقد الأجنبي





أعلن ينك السودان المركزي نتائج

مزاد النقد الأجنبي الثاني في العام الجاري و الذي أقيم اليوم بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.

و أوضح البنك في بيان أن (15) بنك شارك في المزاد حيث بلغ عدد الطلبات المستلمة (39) تم التخصيص منها ل(17) طلب في وقت بلغ إجمالي قيمة الطلبات المستلمة (16,860,577.1) دولار وإ جمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد (11,694,662.4) دولار.

و قال البنك إن أعلى سعر صرف تم التنفيذ به بلغ (443) جنيهاً للدولار الأمريكي في وقت بلغ أدنى سعر صرف تم التنفيذ به (439) جنيهاً للدولار الأمريكي.

باج نيوز