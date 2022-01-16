الدولار يواصل الصعود بقوة في السوق السوداء السودانية ويسجل رقما جديدا





سجل الدولار الأمريكي يوم الأحد سعراً جديدا أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء، وظل الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين، وذلك رغم النظام الذي أطلقته الحكومة الإنتقالية في فبراير من العام 2021، وهو نظام السعر الموحد .

يوم الأحد 16 يناير 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 475.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 126.65 جنيه.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأحد 16 يناير 2022 م، وجاء السعر 437.00010 جنيه للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 450 -452 جنيه للدولار، حيث أصبحت بعض البنوك تطارد السوق الموازي الذي بات يسيطر على الوضع ويقدم أسعارا أفضل من البنوك فيما توقفت بعض البنوك عند أسعار منخفضة عن السوق الأسود.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 62.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)