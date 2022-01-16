قيادي: المؤتمر الوطني لا يشرفه يا سيد فولكر دعوتك فنحن وطنيون ولا نقبل تدخلك بمبأدرات في الشأن السوداني





المؤتمر الوطني لا يشرفه يا سيد فولكر دعوتك فنحن وطنيون ولا نقبل تدخلك بمبأدرات في الشأن السوداني مهما كبر أو صغر حجمها، فالحل للأزمة السياسية في السودان لابد أن يكون سودانياً خالصاً ودوركم لا يتعدئ دور المراقب فقط، فتهافت القوى السياسية السودانية لأحضان فولكر كأنه المنقذ أمر مضحك وهم يعلمون جيداً أنه كان جزءاً رئيسياً من مخطط تدمير دول معلومة للجميع، ونحن نتحرك في الوقت الذي نراه مناسباً بما يخدم مصلحة السودان فقط ولا نتحرك لأن جهة ما تريد منا التحرك على ما تريده هي.

محمد السر مساعد – القيادي بالمؤتمر الوطني