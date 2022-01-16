بعد أن رد عليه عقب تشفيهه في (جوع) بروف غندور.. كاميرون هدسون يحظر مكي المغربي بتويتر





في اجراء دال علي الإستياء قام كاميرون هدسون مسئول ملف السودان بمركز الأطلنطي بواشنطون بحضر الكاتب مكي المغربي من صفحته الرسمية بتطبيق “تويتر” .

جاء ذلك علي خلفية رد المغربي علي تغريدة لهدسون تشفي فيها بالمعتقل بروفسير ابراهيم غندور بعد قرار المعتقلين السياسيين تنفيذ اضراب عن الطعام احتجاجا علي اعتقالهم التعسفي .

يذكر ان كاميرون هدسون تربطه علاقة بدائرة رجال مال وأعمل كانوا داعمين لرفع العقوبات في عهد البشير ، ثم ظهرت اسماءهم مرة اخري في تمويل الحراك داخل وخارج السودان لصالح الحكومة الإنتقالية .

وكانت ” الرواية الأولى” نشرت امس المساجلة بين هدسون والمغربي ..

الرواية الاولي