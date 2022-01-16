سياسية

بعد أن رد عليه عقب تشفيهه في (جوع) بروف غندور.. كاميرون هدسون يحظر مكي المغربي بتويتر

2022/01/16
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تويتر

في اجراء دال علي الإستياء قام كاميرون هدسون مسئول ملف السودان بمركز الأطلنطي بواشنطون بحضر الكاتب مكي المغربي من صفحته الرسمية بتطبيق “تويتر” .

جاء ذلك علي خلفية رد المغربي علي تغريدة لهدسون تشفي فيها بالمعتقل بروفسير ابراهيم غندور بعد قرار المعتقلين السياسيين تنفيذ اضراب عن الطعام احتجاجا علي اعتقالهم التعسفي .

يذكر ان كاميرون هدسون تربطه علاقة بدائرة رجال مال وأعمل كانوا داعمين لرفع العقوبات في عهد البشير ، ثم ظهرت اسماءهم مرة اخري في تمويل الحراك داخل وخارج السودان لصالح الحكومة الإنتقالية .

وكانت ” الرواية الأولى” نشرت امس المساجلة بين هدسون والمغربي ..

الرواية الاولي

2022/01/16
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تعليق واحد

  1. التحية للأستاذ مكى المغربى والذى واجه هذا الخواجه الخبيث ورد عليه الصاع صاعين !

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