شاهد بالفيديو: خلاعة وسفور وملابس محذقة و عارية .. حسناء فائقة الجمال تشعل السوشيال ميديا وتصدم المشاهدين بردها





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله حسناء فائقة الجمال تقدم فاصل من الرقص المثير على أنغام إحدى أغنيات الفنانة ندى القلعة .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد كانت الفتاة ترتدي ملابس محذقة وشبه عارية أثناء تقديم فاصل الرقص الذي وصف من قبل الناشطون بالمثير والفاضح.

الحسناء التي ظهرت في الفيديو لديها العديد من الفيديوهات الخادشة للحياء وذات الألفاظ الغير مقبولة عرضتها للكثير من الإنتقادات من قبل متابعيها .

وخرجت في فيديو آخر عقب تقديم الإنتقادات لها وأوضحت حقيقة أصولها حيث ذكرت بأنها لم تكن سودانية الأصل لكل من يحاول معرفة هويتها.

الخرطوم:(كوش نيوز)