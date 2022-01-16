الاستثمار: القانون الجديد ساوى بين المستثمر المحلي والأجنبي





قالت وزير الاستثمار المكلف أحلام مدني مهدي سبيل، إن قانون الاستثمار ساوى بين المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال إنشاء شركة تأمين للاستثمار والعمل بنظام البوت والاستثمار المباشر.

وترأست أحلام اليوم، الاجتماع الدورى لوضع اللائحة المفسرة لقانون الاستثمار الجديد حيث ضم الاجتماع العديد من الجهات ذات الصلة. وقالت إن الاجتماع ناقش بنود القانون لوضع لائحة تفسيرية له من خلال تعريف المشروع القومي وتحديد المجالات الواردة بالبنود وفقاً لأولويات وسياسات الاستثمار وغيرها من البنود التي أقرها القانون توطئة لإيجاد لائحة تفسيرية له. وأضافت أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات والإجراءات لتهيئة بيئة الاستثمار وأن وزارتها نفّذت حزمة من التدابير لجذب الاستثمار من خلال إجازة قانون الاستثمار لعام ٢٠٢١. وأكدت تهيئة البيئة الاستثمارية والعمل بنظام النافذتين وإنشاء قانون المناطق الحرة، مُبينة حرص الوزارة على جذب المستثمرين للاستثمار في السودان.

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