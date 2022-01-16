الخارجية تدين استهداف سفينة إماراتية وتتقدم بطلب للمجتمع الدولي





استنكرت وزارة الخارجية وأدانت بأشد العبارات، عملية القرصنة التي استهدفت السفينة الإماراتية “الروابي” بتاريخ 2 يناير الحالي، والتي كانت تحمل مساعدات وأجهزة طبية للمستشفى السعودي الميداني في اليمن.

وثمنت الخارجية في بيان اليوم، الدور الإنساني والخدمات الجليلة لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو الأشقاء في اليمن.

وناشد بيان الوزارة، المجتمع الدولي للقيام بدوره تجاه حماية الممرات البحرية الدولية والسفن التي تحمل المساعدات الإنسانية لتأمين وصولها إلى وجهاتها، ودعا جماعة الحوثي للرجوع إلى جادة الصواب وعدم اعتراض المساعدات الإنسانية التي تقدِّمها الدول الشقيقة لشعب اليمن.

وأشار البيان إلى إن مواصلة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة بين الحين والآخر تؤكد جلياً الخطر الذي تمثله هذه الميليشيا على الأمن والاستقرار في المنطقة واستمرار تحديها السافر للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية، وقوف السودان حكومة وشعباً في خندقٍ واحد مع دولة الإمارات العربية المتحدة ضد كل تهديد يستهدف أمنها واستقرارها.

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